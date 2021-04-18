سفير الصين يزور بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الأحساء

زار السفير الصيني لدى المملكة، تشن وي تشينغ، بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء، مبديًا اهتمامه بمشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بترميم وتأهيل المساجد التاريخية.

أقدم المباني التراثية

ونشر السفير الصيني على حسابه بموقع “تويتر” صورة له أمام مسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء، والذي يعد من أقدم المباني التراثية وسط حي الكوت القديم بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.

قصص بيت البيعة

وقال السفير إنه قام بزيارة هذه المواقع بعد أن شاهد حلقة عن المساجد التاريخية تحكي قصصاً عن بيت البيعة ومسجد الشيخ أبو بكر بالأحساء.

وتابع سفير الصين قائلاً: “أدركت أن القيادة الرشيدة تحمل على عاتقها مسؤولية توحيد الوطن وسعادة الشعب”.

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