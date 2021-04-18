اليوم.. انطلاق الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية عن بعد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنطلق اليوم الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442هـ عن بُعد للطلاب والطالبات بالمرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة، وذلك من الساعة 12:30 إلى 2.30 ظهراً عبر منصة مدرستي.

منصة مدرستي:

وتستمر منصة مدرستي في تقديم حصص للمراجعات خلال فترة الاختبارات؛ بهدف دعم التحصيل الدراسي، وزيادة المعرفة، وتعزيز مهارات الطلاب والطالبات في أداء الاختبارات لرفع نواتج التعلّم، كما نفّذت أكثر من 500 مليون اختبار للطلاب والطالبات عبر منصة مدرستي خلال الفصل الدراسي الحالي.

ووجهت الوزارة بالانتهاء من جمع درجات أعمال السنة للفصل الدراسي الثاني للطلاب والطالبات في المراحل الدراسية كافة، حيث ستُرصد نتائج المرحلتين المتوسطة والثانوية في نظام نور وإصدار الشهادات الخميس 17 رمضان.

أدوار قادة المدارس:

وأكدت وزارة التعليم على تفعيل أدوار قادة المدارس في الإشراف على سير الاختبارات عن بُعد، وتهيئة البيئة المدرسية لمتابعة الاختبارات، وتقديم الدعم للطلبة وأولياء الأمور، كما شددت على ضرورة دعم المرشدين والمرشدات في المدارس للطلبة خلال مدة الاختبارات، وذلك من خلال الدعم والتعزيز الإيجابي، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم في أثناء أداء الاختبارات.

ونوّهت وزارة التعليم بأن الأسرة شريك في تهيئة أبنائها وبناتها للاختبارات، واستمرار رحلتهم التعليمية عن بُعد، وذلك من خلال دورها في تهيئة الجو النفسي والاجتماعي والصحي لأبنائهم الطلبة في مدة الاختبارات، وتوفير البيئة المنزلية المناسبة للاستذكار، وكذلك المحافظة على التغذية الجيدة والنوم الكافي للأبناء، ومشاركة الأبناء في تنظيم أوقاتهم وتعزيز الثقة في أنفسهم، والحرص على جاهزية المتطلبات التقنية، إلى جانب التواصل مع المرشد الطلابي حال مواجهة الأبناء أي مشكلات في أثناء الاختبار.

وتأتي اختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية استكمالاً للعمليات والقياس والتقويم التي ينفذها المعلمون والمعلمات مع طلابهم بشكل أسبوعي، كما تتزامن مع ما تبقى من اختبارات الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية، ليصل عدد الذين يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني 1442 في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع مناطق المملكة أكثر من 5.3 ملايين طالب وطالبة.

استعدادات بكافة المناطق

ولقد استعدت جميع المناطق لانطلاق الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

ففي الرياض على سبيل المثال، يؤدي 538323 طالباً وطالبةً تابعين للإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1442 هـ “عن بُعد”.

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض أحمد بن ناصر الوهيبي أهمية التقيد بالأدلة والتعليمات واللوائح المعنية بأنظمة الاختبارات، ومراعاة ما ورد فيها واعتماد تطبيقها، ومنها نظم وإجراءات الاختبارات في التعليم العام ودليل أدوات القياس والتقويم في التعليم الإلكتروني وبروتكولات أداء الاختبارات في المدارس والدليل التفسيري لتقويم الطلاب وتوزيع درجات المواد الدراسية للتعليم عن بُعد.

وأشار الوهيبي إلى أن الفترة الزمنية لاختبارات المرحلتين المتوسطة والثانوية ستبدأ من الساعة 12.30 – 2.30 ظهرًا، على أن تستمر العملية التعليمية خلال فترة الاختبارات من خلال تخصيص الوقت المتبقي لتقديم حصص لمراجعة المقررات وتعزيز المهارات وتسديد الفاقد التعليمي إن وجد.

زيارات إشرافية ميدانية

وبين الوهيبي أنه ستكون هناك زيارات إشرافية ميدانية لمتابعة سير الاختبارات، مشيدا بالمشرفين والمشرفات وقادة المدارس والهيئات التعليمية والإدارية، و الجهود التي بذلك خلال عام دراسي استثنائي ناجح .

من جهة أخرى أطلقت الإدارة هواتف إرشادية تقدم خدمات للطلاب والطالبات وأولياء الأمور وذلك للرد على استفساراتهم المختلفة فيما يخص الاختبارات .

وقال مدير إدارة التوجيه والإرشاد عبدالرحمن السبيل إن الإدارة ثلاث وحدات إرشادية للبنين في جنوب الرياض على الهاتف (‪0557319247‬)، ووحدة شرق الرياض (‪8102879‬)، ووحدة غرب الرياض (‪4654998‬)، للدعم والمساندة من 10:30 صباحا حتى 2 ظهرا .

القلق والتهيئة للاختبارات

من جانبها، أوضحت مديرة إرشاد الطالبات سحر بنت عبدالرحمن عطية ، أن فترة الاستعداد التي تسبق الاختبارات أمر باعث على التوتر ومسبب لما يعرف بقلق الامتحانات لكل من الأسرة والطلاب والطالبات، لذا ركزت إدارة إرشاد الطالبات على هذه الفترة المهمة، وحرصت على تفعيل أحد برامجها الإرشادية التربوية “التهيئة للاختبارات”، خصوصا هذا العام، حيث تقدم عن بعد في ظل الظروف الاستثنائية من تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت مديرة إرشاد الطالبات إلى أن إدارة إرشاد الطالبات ركزت على المهام المنوطة بالمرشدات الطلابيات، ودورهن المهم في تعزيز الثقة بالذات والدافعية للإنجاز، وصقل المهارات والقدرات، مع محاولة خفض معدل القلق والتوتر، الذي يسبق هذه الفترة، وهو ما يطلق عليه “التهيئة الإرشادية الاستباقية للاختبارات”، ما يسهم في اجتيازها بيسر وسهولة.

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