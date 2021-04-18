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شروط الحصول على صك الإعالة للنساء عبر وزارة العدل 1442

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صك الإعالة الذي يتم توفيره من خلال منصة وزارة العدل الإلكترونية للنساء في المملكة التي لها ظروف مادية صعبة وتحتاج إلى الحصول على الدعم المادي الذي يقدمه صك الإعالة، بالإضافة إلى إثبات الحقوق الخاصة بالمرأة وخاصة التي تعول، سوف نتعرف على طريقة التقديم لاستخراج صك الإعالة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل ومحاكم العدل عبر الموقع.

شروط الحصول على صك الإعالة عبر وزارة العدل 1442

 الحصول على صك الإعالة عبر وزارة العدل

توفر المملكة الكثير من الخدمات المالية المساعدة لكافة الفئات ومختلف الأفراد من النساء والرجال السعوديين أصحاب الحاجات والظروف المختلفة، والمرأة توليها المملكة عناية خاصة ويتم تقديم الرعاية المادية لها من خلال صك الإعالة ويمكن التقديم لاستخراج صك الإعالة من خلال هذه الخطوات:

قد يهمك:

  • التوجه إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني.
  • الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات المحاكم.
  • الضغط على أيقونة الدوائر الإنهائية والانتقال إلى الخدمة.
  • تقديم طلب جديد وتحديد صك إعالة.
  • دخال البيانات المطلوبة واستكمال الطلب وتقديمه على الموقع.

شروط الحصول على صك الإعالة عبر وزارة العدل 1442

شروط الحصول على صك الإعالة عبر وزارة العدل 1442

شروط الحصول على صك الإعالة

يتمكن النساء في المملكة التي تتقدم للحصول على صك إعالة من استخراج الصك بعد توافر مجموعة من الشروط الهامة ومنها:

  • توافر الجنسية لدى المرأة المتقدمة لصك الإعالة وتقديم ما يثبت.
  • إثبات الطلاق أو الهجرة أو غيرها من سبل الفراق مع عدم وجود مصدر رزق من الزوج أو إنفاق.
  • إذا كانت المرأة أرملة وليس لديها أي دخل مادي آخر.
  • في حال وجود الزوج وعدم قدرته أو عدم قيامه بالإنفاق يجب تقدم ما يثبت ذلك.
  • لذلك تستفيد من هذه الخدمة النساء اللاتي لديهن ظروف خاصة مثل الطلاق أو الهجر او الترمل مع عدم توفر أي سبيل آخر للإنفاق.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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