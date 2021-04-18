شروط الحصول على صك الإعالة للنساء عبر وزارة العدل 1442

صك الإعالة الذي يتم توفيره من خلال منصة وزارة العدل الإلكترونية للنساء في المملكة التي لها ظروف مادية صعبة وتحتاج إلى الحصول على الدعم المادي الذي يقدمه صك الإعالة، بالإضافة إلى إثبات الحقوق الخاصة بالمرأة وخاصة التي تعول، سوف نتعرف على طريقة التقديم لاستخراج صك الإعالة من خلال الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العدل ومحاكم العدل عبر الموقع.

الحصول على صك الإعالة عبر وزارة العدل

توفر المملكة الكثير من الخدمات المالية المساعدة لكافة الفئات ومختلف الأفراد من النساء والرجال السعوديين أصحاب الحاجات والظروف المختلفة، والمرأة توليها المملكة عناية خاصة ويتم تقديم الرعاية المادية لها من خلال صك الإعالة ويمكن التقديم لاستخراج صك الإعالة من خلال هذه الخطوات:

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التوجه إلى موقع وزارة العدل الإلكتروني.

الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية ومنها خدمات المحاكم.

الضغط على أيقونة الدوائر الإنهائية والانتقال إلى الخدمة.

تقديم طلب جديد وتحديد صك إعالة.

دخال البيانات المطلوبة واستكمال الطلب وتقديمه على الموقع.

شروط الحصول على صك الإعالة

يتمكن النساء في المملكة التي تتقدم للحصول على صك إعالة من استخراج الصك بعد توافر مجموعة من الشروط الهامة ومنها: