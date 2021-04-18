شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تعديلات على لقاحات «كورونا» لتضمين الأنماط المتحورة في الجرعة الثانية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشفت وزارة الصحة أن مواعيد تطعيم المستفيدين بالجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» سيتم تحديدها حسب توصيات اللجان الوطنية المختصة والتقدم في التغطية المجتمعية.

وأكدت أنه سيتم تحديد مواعيد الجرعة الثانية بعد إعادة جدولتها تلقائيا، وذلك حسب توصيات اللجان الوطنية وحسب التقدم في التغطية المجتمعية، ولن يستلزم الأمر إعادة حجز الموعد عبر تطبيق «صحتي».

وحول سؤال عن انقضاء الفترة المحددة بين الجرعتين جراء تأجيل الجرعة الثانية، واحتمالية تأثير ذلك على فعالية اللقاح والحصانة، شددت وزارة الصحة على أن الدراسات تشير إلى أن المناعة المتحققة من الجرعة الأولى تستمر لعدة أشهر، وأن تأخير الجرعة الثانية يرفع من الاستجابة المناعية، كما أن عددا من اللقاحات يجري تعديلها حاليا لتضمين الأنماط المتحورة من الفايروس في الجرعة الثانية.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت إرجاء جميع مواعيد الجرعة الثانية للمستفيدين بالتطعيم من اللقاحات المضادة لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ابتداء من الأحد 11 أبريل 2021، وإعادة جدولتها لاحقا، والتوسع في إعطاء الجرعة الأولى لمن لم يحصلوا على اللقاح، مشيرة إلى أنه سيُعلن لاحقا موعد استئناف إعطاء الجرعة الثانية.