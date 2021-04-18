شكرا لمتابعة خبر عن إلزام المعتدي بتحمل تكاليف إزالة التعديات على عقارات الدولة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشفت مصادر اليوم الأحد أن قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات ألزمت المعتدي على أراضي وعقارات الدولة بدفع تكاليف الإزالة وجميع ما يترتب على التعدي من تعويضات للمتضررين بما فيها التعويض عن المواد الأولية .

كما أكدت أنه سيتم تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة نظاماً على المعتدي ، وفقاً لـ " عكاظ " .

وأشارت المصادر أنه يجب على كل جهة حكومية لديها عقارات سواء بالتملك أو التخصيص اتخاذ ما يلزم لمنع أي تعد عليها بما يضمن المحافظة عليها .