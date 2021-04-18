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التحقيق في واقعة الطالبات اللاتي تؤدين الإختبارات جلوساً على الأرض بجامعة جازان

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الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

تحقق جامعة جازان في واقعة مؤسفة لآداء الطالبات الإختبارات مفترشات الأرض في الممرات دون توفير مكان مهيأ لهن .

وأكد موسى محرق المتحدث الرسمي باسم الجامعة على اعتذاره مؤكداًأنه تم رصد صورة للطالبات على مواقع التواصل الإجتماعي وتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على حقيقة الأمر ومحاسبة المخطئين .

وكانت مواقع الواصل الإجتماعي قد أطلقت عدة أوسمة تبرز الصور للطالبات اللاتي لم تجدن أماكن لآداء الإختبارات رغم أزمة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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