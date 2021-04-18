شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. المصلح يوضح طريقة حساب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، طريقة حساب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة.

وقال الشيخ المصلح إن العبرة بوقت الصرف يعني من الزمان الذي يتمكن فيه من المال.

وأضاف المصلح: "كوني أستحق مالاً ولم يأت إليَّ من جهة توظيفية مثلاً وتأخر القبض، فيكون احتساب الحول من تمام القبض لأنه قبل ذلك لم يملك المال"

جاء ذلك رداً على سؤال تلقاه الشيخ المصلح تضمن "كيف أحسب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة؟"