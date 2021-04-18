3 مزايا في خدمة «فُرجت» عبر «منصة إحسان» في شهر الخير.. تعرف عليها

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أعلنت منصة إحسان، عن تقديم خدمة فُرجت للتفريج عن سجناء الحقوق المالية والتعجيل من عودتهم إلى أهاليهم وإسعاد ذويهم.

وقالت منصة إحسان، في تغريدة عبر “تويتر”: “ساهم بمد يد العون لسجناء القضايا المالية وكن سبباً في قضائهم لشهر رمضان المبارك مع أسرهم عبر خدمة فرجت في منصة إحسان”، وتتمتع المنصة بالمزايا التالية:

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يذكر أن الحملة الوطنية للعمل الخيري بالمملكة، انطلقت الجمعة 16 إبريل عبر منصة (إحسان) التي قامت بتطويرها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بدعمٍ من القيادة الرشيدة، وبحضور ومشاركة أصحاب الفضيلة العلماء وكبار المسؤولين وعدد كبيرٍ من رجال الأعمال.

وتهدف الحملة الوطنية للعمل الخيري التي ستتواصل طوال شهر رمضان المبارك، إلى التعريف بدور منصة (إحسان) في تعزيز قيم العمل الخيري لأفراد المجتمع، من خلال الحث والتشجيع على التبرع، وتفعيل الدور التكاملي لـ (سدايا) مع الجهات الحكومية المختلفة ومختلف القطاعات الحكومية، وتمكين القطاع غير الربحي وتوسيع أثره، وتفعيل دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص والمساهمة في رفع مستوى الموثوقية والشفافية للعمل الخيري والتنموي.

Source almnatiq

