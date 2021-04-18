محافظ مأرب: قيادات الحوثيين يتعالجون في مستشفى شيدته المملكة وليست إيران

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أكد محافظ مأرب اليمنية، سلطان العرادة، أن المملكة تقدم مشاريع خدمية إلى اليمن منذ سنوات طويلة.

وأوضح، خلال حديثه لقناة “الحدث” أمس (السبت) أن عبد الملك الحوثي وجميع قيادات الحوثيين يتعالجون حالياً في مستشفى السلام الذي شيدته المملكة، ولا يوجد أي مشروع خدمي تكفلت به إيران.

وكشف أن البرنامج السعودي لإعمار اليمن بدأ خطوات بناء مطار دولي في مأرب، إضافة إلى العمل على إصلاح بعض الطرق ودعم الصحة والتعليم.

يُذكر أن المستشفى تم تأسيسه عام 1982م على نفقة المملكة، وتم تزويده بأحدث الأجهزة الطبية، واعتُمدت موازنة سنوية كبيرة لتشغيله.

Source akhbaar24.argaam

