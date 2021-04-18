«الصحة»: إعطاء أكثر من 7 ملايين جرعة لقاح كورونا حتى الآن

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، أنه تمَّ منح أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة –عبر تويتر- أنَّ أكثر من (7.000.000) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.

ودعت الوزارة، الجميع، إلى أخذ الخطوة والتسجيل عبر تطبيق (صحتي) من خلال الرابط التالي اضغط هنا .

وأعلنت وزارة الصحة أمس السبت تسجيل «948» حالة مؤكدة بكورونا وتعافي «775» حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة «9449» منها «1018» حالة حرجة.

وأكدت الوزارة، أن التجمعات وعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية سبب لزيادة أعداد الإصابة بفيروس كورونا، مشددة على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ونصحت الصحة الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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