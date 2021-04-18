«الوطني للأرصاد» ينبّه إلى هطول أمطار رعدية على الباحة وعسير

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة الباحة تتضمن أمطارًا رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة.

وأوضح المركز عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر أن الحالة تشمل «مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها», مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بحالة الطقس بمنطقة عسير تتضمن أمطاراً رعدية من متوسطة إلى غزيرة, تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أنها تشمل «مدينة أبها وضواحيها ومحافظات أحد رفيدة، الحرجة، المجاردة، النماص، بارق، بلقرن، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيده، طريب، ظهران الجنوب، محايل»، مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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