أمين لجنة مكافحة كورونا: خطتنا وصول اللقاح لـ 70% من المجتمع قبل نهاية 2021

قال الدكتور طلال التويجري أمين اللجنة المعنية بإجراءات مكافحة فيروس كورونا، إن خطتنا الوصول إلى 70% من المجتمع باللقاح قبل نهاية 2021، وإذا وصلنا- ربما- عدنا إلى الدراسة بحسب كلامه.

وأضاف التويجري خلال لقاء ببرنامج «الليوان» على «روتانا خليجية»، أن المملكة سبقت العالم في إجراءات مكافحة كورونا، مشيرًا إلى أن أول لجنة حكومية لمتابعة الجائحة كانت في يناير 2020 قبل أن تبدأ أغلب دول العالم إجراءاتها للمواجهة من الجائحة.

واستكمل أن المملكة سخرت موارد دعم مادية مهولة لتوفير كل ما هو مطلوب لمواجهة الجائحة وآثارها، وغيرت معادلة تفاعل القطاعات الحكومية مع بعضها البعض، ووضعت كل الجهات الرسمية في خدمة وزارة الصحة.

كما نوه إلى أن إيقاف الدراسة كان قرارا استباقيًا جادًا من الدرجة الأولى، قائلًا «أهم درس تعلمناه من هذه الجائحة أن الاستثمار في أمننا الصحي هو مسار لا مساومة عليه».