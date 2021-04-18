«الصخري» يتوقّع هطول أمطار وبرديات على مناطق عدة بالمملكة

توقع المهتم بالأحوال الجوية أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأحد ـ سادس أيام رمضان - هطول أمطار وبرديات على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة.



وقال الصخري عبر حسابه على موقع «تويتر»: «الأمطار والبرديات المتوقعة بمشيئة الله ظهيرة ومساء اليوم الأحد ٦ رمضان على جنوب منطقة المدينة وربما تشمل الفرصة نواحي المهد وشمال شرق وشرق مكة ومحافظة الطائف وأجزاء من منطقتي الباحة وعسير، كما أن بعض المواقع تشير إلى فرص متفاوتة نواحي الدوادمي والقويعية وربما جنوب غرب الرياض».



وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

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