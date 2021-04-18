طقس الأحد.. الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على 4 مناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر «المركز الوطني للأرصاد» أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة بين 16-38 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، مع ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

وعلى الخليج العربي ستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة بين 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.