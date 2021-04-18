الحيزان يتوقع المناطق المتأثرة بهطول الأمطار خلال الساعات المقبلة

توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، تجدّد فرص هطول الأمطار، مساء الأحد، على مرتفعات ومكة والمدينة والقطاع الغربي للقصيم والرياض.

وأضاف الحيزان، عير حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، يتوقع استمرار تأثير الحالة الجوية الممطرة على سواحل المدينة وجنوبها وشمال منطقة مكة وشرقها وغرب منطقة الرياض وأجزاء من المرتفعات والشرق منها.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية توقّع اليوم الأحد، سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة في حين لا تزال الفرصة مُهيّأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البَرَد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

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