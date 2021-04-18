اجتماعي / جمعية حفظ النعمة بالبدائع توزع 7585 وجبة للأسر المستفيدة



البدائع 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

وزعت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة البدائع خلال الأيام الخمسة الماضية من شهر رمضان 7585 وجبة إفطار للأسر المستفيدة البالغ عددها 120 أسرة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وأوضحت الجمعية أن مشروع إفطار الصائمين يأتي ضمن مبادرة "إفطارك في مكانك" بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية من فيروس

// انتهى //

12:41ت م

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البدائع 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسوزعت جمعية حفظ النعمة الخيرية بمحافظة البدائع خلال الأيام الخمسة الماضية من شهر رمضان 7585 وجبة إفطار للأسر المستفيدة البالغ عددها 120 أسرة بالمحافظة والمراكز التابعة لها.وأوضحت الجمعية أن مشروع إفطار الصائمين يأتي ضمن مبادرة "إفطارك في مكانك" بما يتوافق مع الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من خلال إيصال الوجبات للمستفيدين في منازلهم، مبينةً أن تقديم وجبات الإفطار يتم بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك.// انتهى //12:41ت م0052

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