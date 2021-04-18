السعودية اليوم / الصين تسجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بكين 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم, أن جميع الإصابات الجديدة وافدة، فيما لم تسجل أي إصابة محلية أو وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90499 ، بينما استقر عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 وفاة.

// انتهى //

12:38ت م

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بكين 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت الصين خلال الساعات الـ 24 الماضية 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت اللجنة الوطنية بالصين في بيان اليوم, أن جميع الإصابات الجديدة وافدة، فيما لم تسجل أي إصابة محلية أو وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 90499 ، بينما استقر عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 وفاة.// انتهى //12:38ت م0051

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