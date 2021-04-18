السعودية اليوم / المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان



جيزان 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على ‏منطقة ‏جازان - ‏بمشيئة الله تعالى - تتضمن أمطارًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا في ‏الرياح السطحية وضعفاً في مدى الرؤية، على محافظات الحرث، والعارضة، والداير، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبين المركز أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 مساءً.

// انتهى //

12:16ت م

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