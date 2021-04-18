السعودية اليوم / أكثر من 38 ألف مستفيد من عيادات تطمن بعسير



أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

قدّمت عيادات "تطمن" في عسير خدماتها لأكثر من 38 ألف مستفيد خلال الربع الأول من عام 2021م من خلال 15 عيادة موزعة على عدد من المرافق الصحية في المنطقة.

يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس

// انتهى //

12:11ت م

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أبها 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" في عسير خدماتها لأكثر من 38 ألف مستفيد خلال الربع الأول من عام 2021م من خلال 15 عيادة موزعة على عدد من المرافق الصحية في المنطقة.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا (كوفيد-19)، المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، التي قد يصاحبها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين، أو مقيمين، أو مخالفي نظام الإقامة.// انتهى //12:11ت م0049

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