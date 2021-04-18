

الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

نظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فيروس "

وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في الإسهام ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.

وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن حملة التطعيم ضد "كورونا" تأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.

// انتهى //

11:52ت م

0048



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسنظم صندوق التنمية العقارية حملة تطعيم ضد فيروس " كورونا " لمنسوبيه وأسرهم بمقره الرئيس بالرياض، بالتعاون مع وزارة الصحة ممثلة في مركز القيادة والتحكم بمنطقة الرياض.وتأتي هذه الحملة انطلاقاً من دور الصندوق المجتمعي في الإسهام ضمن جهود المملكة في تحصين المجتمع لمواجهة جائحة كورونا، والحد من انتشارها، والمحافظة على صحة وسلامة منسوبيه.وأوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أن حملة التطعيم ضد "كورونا" تأتي انسجامًا مع التوجيهات السامية، وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، مشيداً بالعناية البالغة والاهتمام المباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بصحة المواطنين والمقيمين، وتسخير جميع الإمكانات لمكافحة الجائحة.// انتهى //11:52ت م0048

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "الصندوق العقاري" ينظم حملة تطعيم ضد "كورونا" لمنسوبيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.