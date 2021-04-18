السعودية اليوم / روسيا تسجل 8632 إصابة جديدة بكورونا و389 وفاة



موسكو 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجّلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8632 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار

// انتهى //

11:48ت م

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موسكو 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجّلت روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية 8632 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و389 حالة وفاة.وأفاد المركز الروسي لعمليات مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 4702101 إصابة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 105582 وفاة.// انتهى //11:48ت م0047

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