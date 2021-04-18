السعودية اليوم / ‎المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة



الباحة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة - بمشيئة الله - تتضمن أمطارا رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البرد.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

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11:40ت م

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