السعودية اليوم / 261500 إصابة جديدة بكورونا في الهند



نيودلهي 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 261500 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 14.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177150 وفاة.

وتعاني الهند من نقص إمدادات الأكسجين وأسرة المستشفيات في بعض المدن الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.

// انتهى //

11:20ت م

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نيودلهي 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجّلت الهند خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 261500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1501 وفاة .وأوضحت وزارة الصحة الهندية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى نحو 14.8 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 177150 وفاة.وتعاني الهند من نقص إمدادات الأكسجين وأسرة المستشفيات في بعض المدن الأكثر تضررًا من فيروس كورونا.// انتهى //11:20ت م0042

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