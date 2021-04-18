

الطائف 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

بلغت إحصائية بلاغات هيئة الهلال الأحمر بالطائف خلال الخمسة أيام الماضية من الشهر الفضيل والتي تم التعامل معها وتنوعت مابين حالات مرضية وحوادث مرورية 484 حالة إسعافية تم التعامل معها وفي وقت قياسي .

وأوضحت الهيئة أنه تم التعامل مع تلك الحالات عبر كوادر بشرية مؤهلة بأعلى المعايير والتي تتعامل بحرفية تامة معها حيث تم نقل 300 حالة إسعافية للمنشآت الطبية لاستكمال العلاج اللازم فيما اكتفت 176 حالة بالخدمة الإسعافية المقدمة من الهيئة.

ونوهت الهيئة في حال طلب الخدمة الإسعافية يكون عبر الاتصال على الرقم 997 أو عن طريق تطبيق أسعفني.

يذكر أن الهيئة في محافظة الطائف تقدم خدماتها الإسعافية من خلال 24 مركزاً اسعافياً مجهزة بأعلى المعايير التي تسهم في تقديم الخدمة الإسعافية المتميزة لمحتاجيها.

// انتهى //

11:07ت م

0037





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 484 حالة إسعافية باشرها الهلال الأحمر بالطائف منذ بدء الشهر الفضيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.