

برازيليا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت البرازيل 67 ألف و636 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت حتى الآن 13 مليون و900 ألف و91 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 371 ألف و678 وفاة​​​.

وتعد البرازيل ثاني أكثر دول العالم إصابة ووفاة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

// انتهى //

10:00ت م

0030



برازيليا 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت البرازيل 67 ألف و636 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و2929 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت حتى الآن 13 مليون و900 ألف و91 إصابة بالمرض منذ بدء الجائحة، بينما بلغ عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس 371 ألف و678 وفاة​​​.وتعد البرازيل ثاني أكثر دول العالم إصابة ووفاة بفيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأمريكية.// انتهى //10:00ت م0030

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرازيل تسجل أكثر من 67 ألف إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.