شكرا لقرائتكم خبر عن 14 ألف زيارة منزلية للمرضى في الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذ تجمع صحي الشرقية أكثر من 14 ألف زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية خلال الربع الأول العام 2021م، واستفاد من خدمة توصيل الأدوية لمنازل المرضى 15822 مريضاً خلال نفس الفترة.

يذكر أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية والتمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل: ارتفاع ضغط الدم، ومرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والعناية بالجروح، وقرح الفراش، والأنابيب، و القساطر، والعلاج الوريدي، والعلاج التلطيفي، ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي، والعلاج التنفسي، والتغذية السريرية، والخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.