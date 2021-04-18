الشيخ المصلح يوضح كيفية حساب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الشيخ الدكتور خالد المصلح، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة القصيم، كيفية حساب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة.

العبرة بوقت الصرف

وقال الشيخ المصلح، رداً على سؤال كيف أحسب وقت زكاة مكافأة نهاية الخدمة؟ إن العبرة بوقت الصرف يعني من الزمان الذي يتمكن فيه من المال.

حساب تمام الحول

وتابع الشيخ خالد المصلح: “كوني أستحق مالاً ولم يأت إليَّ من جهة توظيفية مثلاً وتأخر القبض، فيكون احتساب الحول من تمام القبض لأنه قبل ذلك لم يملك المال”.



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