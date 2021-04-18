نصائح مهمة لمرضى القلب خلال شهر رمضان

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

يحرص مرضى القلب ممن يتمتعون بوضع صحي مستقر على صيام شهر رمضان المبارك مع التزامهم بالتعليمات الطبية التي ينصحهم بها الأطباء المتابعون لحالتهم.

نصائح مهمة:

ووجه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، عبر حسابه في تويتر عدداً من النصائح لمرضى القلب يجب اتباعها خلال الشهر الكريم.

استشارة الطبيب:

وشدد على ضرورة استشارة الطبيب المعالج عن كيفية الصيام وأخصائي التغذية العلاجية للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.

الخضار والفاكهة:

كما تضمنت النصائح على ضرورة تناول الخضار والفاكهة والنشويات المعقدة، والحرص على اختيار مصادر البروتين القليلة الدهون.

التقليل من الملح والمعلبات:

وأكدت النصائح على أهمية التقليل من الملح والمعلبات والمخللات والزيتون والأجبان المالحة، وتجنب الأطعمة المقلية واستبدالها بطرق الطهي الأخرى.

ممارسة الرياضة:

ومن بين النصائح المهمة ضرورة استبدال الدهون المشبعة بغير المشبعة، والحرص على ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة الهوائية بعد وجبة الإفطار.

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