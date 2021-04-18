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نصائح مهمة لمرضى القلب خلال شهر رمضان
متابعات الخليج 365 - متابعة
يحرص مرضى القلب ممن يتمتعون بوضع صحي مستقر على صيام شهر رمضان المبارك مع التزامهم بالتعليمات الطبية التي ينصحهم بها الأطباء المتابعون لحالتهم.
نصائح مهمة:
ووجه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، عبر حسابه في تويتر عدداً من النصائح لمرضى القلب يجب اتباعها خلال الشهر الكريم.
استشارة الطبيب:
وشدد على ضرورة استشارة الطبيب المعالج عن كيفية الصيام وأخصائي التغذية العلاجية للحفاظ على نظام غذائي صحي ومتوازن.
الخضار والفاكهة:
كما تضمنت النصائح على ضرورة تناول الخضار والفاكهة والنشويات المعقدة، والحرص على اختيار مصادر البروتين القليلة الدهون.
التقليل من الملح والمعلبات:
وأكدت النصائح على أهمية التقليل من الملح والمعلبات والمخللات والزيتون والأجبان المالحة، وتجنب الأطعمة المقلية واستبدالها بطرق الطهي الأخرى.
ممارسة الرياضة:
ومن بين النصائح المهمة ضرورة استبدال الدهون المشبعة بغير المشبعة، والحرص على ممارسة رياضة المشي أو ركوب الدراجة الهوائية بعد وجبة الإفطار.
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