أجسام طائرة مضيئة اقتربت من الأرض وثقتها عناصر البحرية الأمريكية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 -:متابعة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” صحة لقطات تسربت لوسائل إعلام، توثق لحظات متابعة أجسام طائرة مجهولة الهوية من قبل عسكريين أمريكيين، رصدت عام 2019، وهي صور لأجسام غير مفسرة.

أجسام غريبة ومضيئة:

ونقلت شبكة CNN الأمريكية، عن المتحدثة باسم البنتاغون سوزان غوف أن أفراداً من البحرية الأمريكية، التقطوا عدداً من الصور ومقاطع الفيديو لأجسام على شكل مثلث تُومِض وتتحرّك بين السحب.

الفيديوهات والصور صحيحة:

وأكدت غوف في تصريحات لـ فوكس نيوز بأن الصور والفيديوهات المذكورة التقطت بأيدي عناصر في البحرية الأمريكية وهي صحيحة.

3 أجسام هرمية الشكل:

ومن بين تلك اللقطات فيديو يستمر 18 ثانية قيل بأنه صوّر في يوليو 2019 وتظهر فيه ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية هرمية الشكل تحلق فوق سفينة “راسل” التابعة للبحرية الأمريكية قبالة سواحل سان دييغو، واقتربت إحداها من السفينة على مسافة 200 متر فقط.

أول فيديو مسرب:

وأضحت شبكة فوكس نيوز بأن هذا يعد أول فيديو مسرب إلى الرأي العام يوثق حادثاً مزعوماً قيل إن أجساماً طائرة مجهولة الهوية واكبت خلاله ثلاث سفن حربية أمريكية مشاركة في تدريبات عسكرية.

وفي مارس 2019، صور طيار لمقاتلة من طراز إف إيه-18 بهاتفه النقال ثلاثة أجسام طائرة مجهولة الهوية مختلفة قبالة قاعدة “أوشيانا” للبحرية الأمريكية في فيرجينيا.

الأطباق الطائرة:

ويعتقد أن هذه اللقطات تسربت إلى الرأي العام من موجز سري نُظِّم لإطلاع أفراد أجهزة الاستخبارات على تحركات الأطباق الطائرة في الأجواء الأمريكية.

تقرير رسمي في يونيو:

ويأتي ذلك وسط توقعات بنشر الحكومة الأمريكية في يونيو القادم أول تقرير من نوعه بشأن الأجسام الطائرة مجهولة الهوية، وسبق أن نشر البنتاغون في أبريل العام الماضي ثلاثة فيديوهات التقطها طيارون عسكريون أمريكيون، وهي توثق تحليق أجسام طائرة مجهولة الهوية تتحرك بسرعة فائقة.

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