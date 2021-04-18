جهزتوا الشنط ؟ تُثير تفاعل السعوديين المتعطشين للسفر

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365 - متابعة

تفاعل عدد كبير من المغردين مع تغريدة نشرتها الخطوط الجوية السعودية وطرحت خلالها السؤال التالي: جهزتوا الشنط؟

الشنط جاهزة:

ورد عدد كبير من المواطنين على التغريدة التي تحولت إلى هاشتاق، حيث قال العديد من المغردين بأن شنطهم جاهزة من السنة الفائتة ولكنهم ينتظرون القرار الرسمي لرفع تعليق السفر.

الرحلات الخارجية:

وتساءل العديد من المواطنين عن مدى قرب عودة الرحلات الخارجية، متمنين أن تكون هذه التغريدة بشرى خير لعودة السفر والحياة لطبيعتها.

أين الطائرة:

وقال المغرد د.خوش ولد: الشنط جاهزة، و16 رمضان الجرعة الثانية من اللقاح وثاني أيام العيد الهروب الكبير، فيما علق سلطان بالقول: الشنط جاهزة بس وين الطيارة.

اشتياق للسفر:

من ناحيته تمنى المغرد فهد بأن تتم عودة الرحلات الدولية خلال شهر ، فيما أكد يوسف السديس بأن شنطه مشتاقة للسفر أكثر منه.

رفع تعليق السفر:

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في وقت سابق بأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل سيكون اعتباراً من الساعة الواحدة صباحاً من يوم الاثنين الموافق 17 / 5 / 2021 م بدلاً من الموافق 31 / 3 / 2021م.

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