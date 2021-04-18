“المواطن” توثق مخالفات للإجراءات الاحترازية في مسلخ خميس مشيط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- خميس مشيط

تجاهلت عمالة الذبح والسلخ، في مسلخ بلدية خميس مشيط، الإجراءات الاحترازية، في المسلخ الذي يرتاده مئات المواطنين يومياً.

“متابعات الخليج 365” توثق مخالفات داخل المسلخ:

ورصدت متابعات الخليج 365 خلال جولة داخل المسلخ، مخالفة عدد من العمال للإجراءات الاحترازية مثل عدم وضع الكمامة، إضافة لعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل ساحة المسلخ.



خيمة متهالكة لمنتظري الذبائح:

من ناحيتهم انتقد عدد من المواطنين- فضلوا عدم ذكر أسمائهم- قيام المسلخ بنصب خيمة متهالكة يتجمع فيها المنتظرون لذبائحهم، مشيرين إلى أنها لا تقي من حرارة الشمس وقت الظهيرة.



واستغرب المواطنون من عدم تفاعل الجهات المسؤولة عن المسلخ مع مطالبات المواطنين بضرورة توفير مكان مناسب لانتظار الذبائح ، مطالبين بضرورة تطبيق كافة الاحترازات الصحية.

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