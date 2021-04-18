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التحالف يعلن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة بالأجواء اليمنية باتجاه السعودية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 18 أبريل 2021

أعلن التحالف العربي في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه بالسعودية.

 

وقال التحالف العربي، بقيادة السعودية، في بيان، إن "محاولات مليشيات الحوثي العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

 

وأشار التحالف إلى أنه "سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

 

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف السعودية بطائرات دون طيار مفخخة متجاهلة مبادرة السلام التي طرحتها الرياض لحل الأزمة اليمنية.

 

ودأبت المليشيا الانقلابية على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، وأكدت أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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