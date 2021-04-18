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أكثر من 20 جولة رقابية في «رفحاء» خلال أسبوع

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء، خلال أسبوع أكثر من 20 جولة رقابية صحية، شملت عدداً من المراكز والمحال التجارية؛ بالاضافة لمتابعة كل ما يقدم خلال الشهر الفضيل من مأكولات ومتابعة المطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية،وذلك للحد من انتشار فيروس .

وأوضحت بلدية رفحاء أن الجولات الرقابية أسفرت عن إصدار 6 مخالفات على عددٍ من المنشآت لعدم التزامها بتطبيق الإجراءات الوقائية.

وشددت بلدية رفحاء على استمرار الأعمال الرقابية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الرقم 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالبلدية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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