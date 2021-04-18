السعودية | السعودية.. إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا

شكرا لقرائتكم السعودية.. إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأحد، عن إتمام أكثر من 7 ملايين جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين، عبر أكثر من 580 موقعا للتطعيم موزعة في كافة مناطق المملكة.

وكانت السعودية قد أطلقت حملة "خذ الخطوة" لحجز المواعيد وتنظيم عملية التلقيح وإتاحته للجميع.

من السعودية

وأمس السبت، أعلنت الصحة السعودية عن تسجيل 948 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتسجيل 9 حالات وفيات، وتسجيل 775 حالة تعافٍ، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 387,795 حالة في المملكة.

وكانت وزارة الصحة السعودية بعثت برسائل نصية لهواتف المواطنين والمقيمين، الخميس، تُعلمهم بتأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا.

وقالت في رسائلها: عزيزي صاحب الهوية المنتهية بـ…. تم تأجيل موعد الجرعة الثانية من لقاح كورونا للجميع إلى موعد يحدد لاحقاً، وذلك لتحصين أكبر عدد من المجتمع بالجرعة الأولى وحماية الصحة العامة والوصول إلى المناعة المجتمعية والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وكانت وزارة الصحة السعودية، قد أعلنت في وقت سابق، أنه سيتم توفير لقاح كورونا لكافة المواطنين والمقيمين مجاناً، حيث أكد مساعد وزير الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

كما أكدت عن توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع "صيدليات الدواء" مجانا.