شكرا لمتابعة خبر عن استياء بين طلاب جامعة جازان بسبب الاختبارات حضوريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

سادت حالة من الاستياء بين طلاب جامعة جازان بسبب إجراء اختباراتهم حضورياً داخل الجامعة، ما يشكل خطرا على صحتهم في ظل انتشار فيروس كورونا

وتصدر وسم "جامعة جازان أين الرد" قائمة الأكثر تداولا على مستوى المملكة، اليوم الاحد، وسط مطالبات بإجراء الاختبارات عن بعد أسوة بباقي الجامعات.

الجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي للتعليم الجامعي طارق الأحمري، قد صرح في وقت سابق بأن الأصل في الاختبارات في التعليم الجامعي أن تقام عن بُعد، ما لم تستثنِ الجامعات ما تراه وفق ما تقره المجالس العلمية واللجان التي تم تشكيلها منذ بداية الجائحة، مع أهمية تطبيق كل الإجراءات الاحترازية وتوزيع الطلبة في أوقات مختلفة، وفق الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة التعليم للجامعات والكليات.

وعن إقرار جامعات الاختبارات حضورياً فيما أقرتها أخرى عن بُعْد، أوضح الأحمري أن الجامعات مؤسسات مستقلة تتخذ هذه القرارات وفقاً لصلاحيات مُنحت للجان التي تم تشكيلها على مستوي الجامعات والكليات والأقسام الأكاديمية.