شكرا لمتابعة خبر عن "الفوزان" يوضح هل تلزم نية الصيام عند كل سحور أم لا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أجاب الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، على استفسار حول ما إذا كانت النية عند كل سحور في شهر رمضان لازم أم أنه يكتفي بنية صيام الشهر كله في أول يوم فقط.

وقال الفوزان: "هناك نيتين، نية عامة بإعلان صيام شهر رمضان في أوله، ونية خاصة بكل يوم وهي أن ينوي الصائم عند السحر بأنه سيصوم هذا اليوم منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس".