شكرا لمتابعة خبر عن أمطار رعدية وأتربة مثارة على المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة، محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع ، على أن تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحا وتستمر حتى الساعة العاشرة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن أمطاراً رعدية وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي بدر وينبع، مشيراً إلى أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهراً وتستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.