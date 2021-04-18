مستشفى التخصصي يعلن وظائف بمسمى كاتب لحملة الثانوية بدون خبرة

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يعلن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث عن توفر وظائف شاغرة بمسمى (كاتب) في مدينة (الرياض) للرجال والنساء حملة الثانوية العامة كحد أدنى على النحو التالي:
– كاتب – وظائف متعددة – الرياض (Clerk – Various – Riyadh)
المتطلبات: شهادة الثانوية العامة مع إجادة استخدام الحاسب الآلي ومستوى متوسط في اللغة الإنجليزية (لا يشترط الخبرة).
الوصف الوظيفي:
– أداء أعمال الكتابة والمراسلات واستلام الفواتير والشيكات وغيرها من الوثائق.
– نسخ المعلومات من سجل لآخر وتنظيم الملفات.
– الإجابة على المكالمات الهاتفية ونقل الرسائل وتوزيع البريد.
– نسخ المستندات وطباعة الأوراق من خلال أجهزة الطباعة المكتبية.
– إدخال واسترجاع البيانات المحوسبة باستخدام الحاسب الآلي.
– أداء واجبات أخرى في مجال الوظيفة كما يتم تعيينها.
مزايا العمل في مستشفى الملك فيصل التخصصي:
– رواتب تنافسية.
– تغطية الرعاية الطبية الكاملة.
– بدل سكن ومواصلات.
– تطوير مهني مستمر
– برنامج مساعدة الموظفين.
– مرافق ترفيهية للموظفين.
– تخفضيات وقروض بدون فوائد يوفرها النادي الاجتماعي للموظفين.
– مساعدة تعليمية بناءاً على أهلية اللقب الوظيفي.
– إجازات سنوية وإجازات مهنية حسب طبيعة العمل.
خطوات استخدام نظام التوظيف:
1- الدخول على نظام التوظيف الخاص بالمستشفى (للدخول إضغط هنا).
2- تسجيل حساب جديد في نظام التوظيف لمن لم يسبق لهم التسجيل بالضغط على (Register today)
3- العودة إلى الصفحة الرئيسية لنظام التوظيف.
4- البحث عن الوظيفة المطلوبة باستخدام العبارة (Clerk).
5- اختيار الوظيفة (Clerk) وتعبئة طلب التوظيف.
طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط: http://bit.ly/3qU6HVG مع اتباع خطوات استخدام نظام التوظيف الموضح أعلاه، في موعد أقصاه الجمعة 1442/9/11هـ (الموافق 2021/4/23م).
Source wadhefa
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