مايكروسوفت تعلن عن فتح باب التقديم في برنامج رؤى للتدريب والتوظيف

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تعلن شركة مايكروسوفت العالمية عن فتح باب التسجيل في برنامج رؤى للتدريب بالمملكة العربية السعودية (Ruaa Internship Program in Saudi) وهو برنامج تدريب وتوظيف لمدة (6 شهور) مع شهادات تقنية ومهنية معترف بها عالمياً، لحديثي التخرج وطلاب وطالبات السنة الأخيرة على النحو التالي:

التخصصات المفضلة:

– العلوم

– التقنية

– الهندسة

– الرياضيات

مدة البرنامج:

يقام البرنامج في (1 يوليو 2021) لمدة ستة شهور، وينقسم إلى مرحلتين، المرحلة الأولى معسكر الإعداد والتدريب على المهارات من بداية يوليو إلى نهاية أغسطس 2021م، والمرحلة الثانية التدريب على رأس العمل من بداية سبتمبر حتى نهاية ديسمبر 2021م.

شروط القبول:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حديث التخرج أو طالب في السنة الجامعية الأخيرة ومتوقع تخرجه بين يونيو ويوليو 2021م.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير (والأفضلية لتخصصات STEM – العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات).

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– الشغف والرغبة في العمل بالمجال التقني.

المزايا:

– فرص العمل واكتساب الخبرة في أفضل الشركات التقنية بالعالم.

– فرص توظيف بدوام كامل في نهاية البرنامج ضمن برنامج السعودة (رؤى).

– شهادات تقنية ومهنية معترف بها عالمياً.

نبذة عن البرنامج:

برنامج السعودية في شركة مايكروسوفت (رؤى) لدعم وتسريع توظيف السعوديين من خلال التدريب الداخلي والتدريب على رأس العمل والتوظيف المباشر في برنامج تدريبي شامل مدته (6 شهور) مع شهادات تقنية ومهنية معترف بها عالمياً، وهو برنامج مخصص لأفضل الطلاب والطالبات في تخصصات STEM (العلوم، التقنية، الهندسة، الرياضيات).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط: https://bit.ly/3n3SEfa ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

Source wadhefa

