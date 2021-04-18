وزارة الموارد البشرية تعلن برنامج فني رعاية المرضى المنتهي بالتوظيف

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تعلن وزارة الموارد البشرية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية عن فتح باب القبول والتسجيل في برنامج (فني رعاية المرضى) المنتهي بالتوظيف في (القطاع الصحي الخاص) لحملة البكالوريوس في التخصصات التالية:

– أحياء

– أحياء دقيقة

– تقنية حيوية

– فيزياء

– كيمياء

– كيمياء حيوية

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه بمعدل لا يقل عن (3 من 5).

– توفر شهادة اللغة الإنجليزية آيلتس (IELTS) بحد أدنى للدرجة الشاملة لاختبار الآيلتس (overall band score) لا تقل عن (4.5) او ما يعادلها.

– أن لا يكون المتقدم على رأس العمل.

– قد توجد شروط أخرى للألتحاق بجهة التوظيف.

للإطلاع على الاختبارات البديلة لـ IELTS والدرجات المطلوبة: إضغط هنا

المزايا:

– تدريب منتهي بالتوظيف في أحد القطاعات الصحية الحكومية أو المستشفيات الكبرى.

– مكافأة شهرية طوال فترة البرنامج قدرها (1000) ريال.

– دعم مالا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

الية فرز طلبات المتقدمين:

1- يتم فرز طلبات المتقدمين بناء على درجة اللغة الإنجليزية.

2- يتم النظر الى المعدل التراكمي في حال تساوت درجات اللغة الإنجليزية.

ماهو برنامج فني رعاية المرضى؟

يؤهل برنامج فني رعاية المرضى خريجي هذا البرنامج من العمل كمساعدين مستقلين لأخصائي التمريض من خلال تزويدهم بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى في مختلف مرافق الرعاية الصحية، سواء مراجعي العيادات الخارجية أو المرضى المنومين.

من هو فني رعاية مرضى؟

يساهم فني رعاية المرضى في مساعدة أخصائي التمريض في تقديم الرعاية الصحية للمرضى وإعداد الأدوات والآلات المطلوبة للفحوصات السريرية، وتدوين كافة البيانات الشخصية والحيوية للمرضى في السجلات اليدوية والمحوسبة.

– للإطلاع على الخطة الدراسية للبرنامج: إضغط هنا

– للإطلاع على الوصف الوظيفي لمساعد رعاية المرضى: إضغط هنا

– للإطلاع على الأسئة المتكررة: إضغط هنا

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من غداً الأحد 1442/9/6هـ (الموافق 2021/4/18م) عن طريق الرابط: https://bit.ly/3cYerSd ويستمر حتى الخميس 1442/9/24هـ (الموافق 2021/5/6م).

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a/11509.png

Source wadhefa

