هذه الأسهم السعودية سجلت مكررات ربحية مرتفعة جدًّا

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سجلت الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية ارتفاعًا متواصلًا في مكرراتها الربحية، لتصل إلى 35.9 مرة بنهاية جلسة الأربعاء الماضي، بعد أن كانت 29.2 مرة بنهاية العام الماضي 2020، باستثناء الشركات الخاسرة.

مكررات مرتفعة:

ولقد سجلت 21% من الشركات المدرجة أي نحو 39 شركة من أصل 183 شركة متداولة، “باستثناء الصناديق العقارية ريت” مكررات مرتفعة جدًّا تتجاوز 50 مرة.

ويجري تداول 73 شركة بمكرر أقل من السوق، كذلك فإن 10% من الشركات تتداول دون مكرر 18 مرة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

ويأتي ارتفاع مكرر السوق بنهاية آخر جلسة تداول مدعوما بزيادة القيم السوقية للشركات المدرجة خلال الفترة الماضية، إذ سجلت أسهم عدة مستويات هي الأعلى فيما يزيد على خمسة أعوام، ليتزامن ذلك مع تراجع أرباح الشركات خلال العام الماضي 2020.

في المقابل، هناك نحو 31% من الشركات تتداول بمكررات “سالبة”، ويبلغ عددها نحو 57 شركة مدرجة في السوق الرئيسة؛ كونها سجلت صافي خسارة لإجمالي آخر أربعة فصول بنهاية الربع الرابع من 2020.

وسجلت الشركات المدرجة تراجعًا في أرباحها الصافية خلال العام الماضي 2020 بنحو 41% متأثرة بنتائج الربع الثاني بفعل جائحة “كورونا”، حيث تراجعت أرباح الربع الثاني بأكثر من 75%.

وتاريخيًّا، تتداول سوق الأسهم السعودية منذ 2010 عند مكرر بين 15.3 مرة كأعلى متوسط و12.2 مرة كأدنى متوسط سنوي حتى نهاية 2017.

لكن ارتفاع مكرر السوق استمر بعد هذه الفترة وخرج من النطاق، الذي كان يتداول عنده، لتنهي السوق 2019 عند مكرر 19.5 مرة.

12 قطاعًا:

وبحسب التحليل، فإن 12 قطاعًا تتداول دون مكرر السوق فيما ثمانية قطاعات أخرى تتداول أعلى من مكرر السوق، ويعد قطاعا التأمين والبنوك أقل المكررات بين القطاعات، حيث يتداولان عند مكرر 19.9 و20.2 مرة على التوالي.

في حين يتصدر قطاع “المواد الأساسية” المكررات المرتفعة عند مكرر 83 مرة، بضغط من مكررات البتروكيماويات المرتفعة، يليه قطاع “الخدمات الاستهلاكية” عند مكرر 39.1 مرة، ثم قطاع “الاستثمار والتمويل” عند 35.8 مرة.

Source almowaten

