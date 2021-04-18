حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد في المملكة

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بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة. في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان ، عسير، الباحة ومكة المكرمة





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