السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد



الرياض 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ونشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة وتبوك، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على المنطقة الشرقية وأجزاء من وسط المملكة.

وأفاد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف باتجاه مضيق باب المندب, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-38 كم / ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.

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