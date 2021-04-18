السعودية اليوم / وزير خارجية كوريا الجنوبية يلتقي المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ



سيئول 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

التقى وزير خارجية كوريا الجنوبية جيونغ أوي-يونغ أمس، مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري الذي يزور سيئول حالياً.

وجرى خلال اللقاء مناقشة التعاون الثنائي بين البلدين لمكافحة تغير المناخ، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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05:56ت م

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