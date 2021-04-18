السعودية اليوم / كوريا الجنوبية تسجل 3 وفيات و672 إصابة جديدة بكورونا



سيئول 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

سجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 672 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 114.115 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1797 حالة وفاة.

// انتهى //

05:29ت م

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سيئول 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واسسجلت كوريا الجنوبية خلال الـ24 ساعة الماضية، 672 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و3 وفيات .وأفادت السلطات الصحية الكورية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 114.115 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1797 حالة وفاة.// انتهى //05:29ت م0023

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