السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.8 درجات يضرب غرب تركيا



أنقرة 06 رمضان 1442 هـ الموافق 18 أبريل 2021 م واس

ضرب زلزال بلغت قوتة 4.8 درجات على مقياس ريختر أمس، مدينة داتشا في ولاية موغلا غرب تركيا.

وأفادت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" في بيان لها، أن الزلزال وقع قبالة سواحل داتشا في بحر إيجة، مشيرةً إلى أن مركز الزلزال وقع على عمق 7.32 كم وعلى بعد 29.67 كم من مركز مدينة داتشا.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو مادية .

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05:28ت م

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