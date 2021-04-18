الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-18

الوليد بن طلال لممرضة أعطته لقاح كورونا: هذي أحسن إبرة في العالم

متابعات الخليج 365 - متابعة

ظهر رجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال في مقطع فيديو خلال تلقيه جرعة من لقاح فيروس كورونا، أمس السبت 17 إبريل.

أحسن إبرة في العالم:

وأثنى الأمير الوليد على الممرضة التي أعطته التطعيم وقال: أول مرة سعودية تعطيني إبرة.. يدك ممتازة.

وأبدى الوليد بن طلال إعجابه بسرعة إعطاء الإبرة ومازح الممرضة قائلا: هذه أحسن إبرة في العالم.. هاتي واحدة ثانية طيب.

7 ملايين جرعة متلقاة في المملكة:

يشار إلى أن آخر الأرقام التقديرية أفادت تسجيل أكثر من 7 ملايين جرعة متلقاة من لقاح ⁧‫كورونا‬⁩ في ⁧‫المملكة‬⁩.

مأمونية اللقاحات:

وجددت وزارة الصحة التأكيد أكثر من مرة على أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة، منوهة إلى أن كل من حصل على لقاح كورونا في المملكة لم يصب بأي أعراض جانبية غير متوقعة.

وتتواصل عملية التسجيل للحصول على لقاح كورونا عبر تطبيق صحتي للمواطنين والمقيمين بالمجان.

التوسع في مراكز لقاح كورونا:

وكانت وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة؛ وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

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