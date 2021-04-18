شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رسالة الأمير تركي الفيصل لابنه عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وجه رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، رسالة لكل من ابنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ، والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الأمير تركي الفيصل في رسالته للأمير عبدالعزيز: "االله يكون في عونك، أنت قلت أنك ستكون صادق مع الجميع وأرجو أن تستمر على هذا المنوال".

فيما قال في رسالته للأميرة ريما بنت بندر: "الله يعينك يا ابنتي الكريمة، القيادة وضعت فيكِ ثقة كبيرة وأنتِ محل هذه الثقة، أعملي كما أعرف أنك تستطيعي أن تعملي".