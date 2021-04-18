شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. رسالة الأمير تركي الفيصل لابنه عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):وجه رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، رسالة لكل من ابنه الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، والأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الأمير تركي الفيصل في رسالته للأمير عبدالعزيز: "االله يكون في عونك، أنت قلت أنك ستكون صادق مع الجميع وأرجو أن تستمر على هذا المنوال".
فيما قال في رسالته للأميرة ريما بنت بندر: "الله يعينك يا ابنتي الكريمة، القيادة وضعت فيكِ ثقة كبيرة وأنتِ محل هذه الثقة، أعملي كما أعرف أنك تستطيعي أن تعملي".