شكرا لمتابعة خبر عن "التحالف": اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تمكنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، من اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة.

وأوضحت قيادة التحالف أن الطائرة جرى اعتراضها وتدميرها في الأجواء اليمنية، وقد أطلقت تجاه المملكة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وأكدت أن قيادة قوات التحالف تتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.