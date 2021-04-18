شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة زواج الملك فيصل من الملكة عفت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

روى رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، قصة زواج والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود من الملكة عفت -رحمهما الله-.

وقال الأمير تركي الفيصل خلال برنامج "الليوان" إن القصة تعود إلى وجود الوالدة -الملكة عفت- في اسطنبول بسبب أن جدها عبدالله بن ثنيان هاجر إلى تركيا واستقر هناك ووُلد له 5 أبناء.

وأضاف: " ولدت الوالدة في اسطنبول، وعمها احمد بن ثنيان لما برز اسم الملك عبدالعزيز في نجد والإعلام أتى للرياض وعرض خدماته على الملك عبدالعزيز".

وتابع: "أحمد بن ثنيان هو اللي بلغ الملك عبد العزيز بوجود الوالدة في اسطنبول، وقبل أن تعلن المملكة في عام 51 هـ، قام الملك عبد العزيز برحلة شملت اسطنبول فاتصل بعمة الوالدة لكي يتعرف على أحوالهم وإذا كانوا يريدون العودة لمملكة".

واستكمل: "رتب الملك عبدالعزيز لعمة الوالدة أن تحج في هذا العام واصطحبت معها الوالدة وفي ميناء جدة صار اللقاء بين الوالد والوالدة، عندما نزلوا من الباخرة وبعدها اتفقوا على الزواج وتزوجا في مكة المكرمة".